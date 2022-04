Maria Cerqueira Gomes sobre críticas à filha: “Foi bom aquilo ter acontecido”

Maria Cerqueira Gomes admitiu que “foi bom” terem surgido críticas à filha Francisca por ter sido revelado que a jovem de 18 anos faz parte da nova novela da TVI “Festa é Festa”.

A apresentadora da TVI optou por ficar calada durante a onda de comentários negativos sobre a filha mais velha que se fez sentir nas redes sociais, quer fosse de internautas ou atores.

Agora, durante a rubrica “Cara Podre”, da RFM, a comunicadora afirmou que escolheu ficar calada por que este primeiro impacto foi bom para Francisca Cerqueira Gomes.

“É um sistema e foi bom aquilo ter acontecido ali logo no início. Foi tipo uma ‘chapadona’ na cara: ‘Acorda! É isto que queres? É com isto que vais levar’. É a realidade”, admitiu Maria Cerqueira Gomes.

“Ou ela aprende a viver com esta realidade ou muda de profissão e vai trabalhar para um banco das 9 às 17h”, rematou.

Antes da estreia no pequeno ecrã como atriz, a filha da apresentadora viajou, no passado fim de semana, até às Maldivas com um grupo de amigas, tal como mostrou no perfil de Instagram.

Além de Francisca, a apresentadora do programa de entrevistas “Conta-me”, da TVI, também é mãe de João, o filho mais novo.