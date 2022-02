Maria Cerqueira Gomes desfruta de caminhada junto ao mar com a filha

Maria Cerqueira Gomes desfrutou, esta sexta-feira, 30 de abril, de uma caminhada junto ao mar com a filha, Francisca Cerqueira Gomes, para terminar a semana.

A dividirem-se entre Porto e Lisboa para as gravações na TVI, a apresentadora e a atriz surgiram, no perfil de Instagram, a relaxar durante uma caminhada à beira mar na Foz do Douro, no Porto.

“Que comece o fim de semana”, pode ler-se na legenda de uma fotografia em que mãe e filha surgem a combinar as roupas desportivas.

Atualmente, Maria Cerqueira Gomes e a filha mais velha, Francisca Cerqueira Gomes, estão na TVI. A apresentadora conduz os programas “Em Família” e “Conta-me”. Já a atriz estreou-se em “Festa é Festa”, na passada segunda-feira.