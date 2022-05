Maria Cerqueira Gomes sobre estar longe do filho mais novo: “As saudades são tantas”

Maria Cerqueira Gomes revelou que fica com muitas saudades sempre que está longe do seu filho mais novo, João. Há dias em que até vai buscar o filho mais cedo do que o suposto.

A apresentadora, de 38 anos, está a trabalhar em Lisboa, desde que se mudou do Porto Canal para a TVI, e viaja sempre que pode para casa para estar com o seu filho mais novo, João.

No perfil de Instagram, a comunicadora desabafou sobre as saudades que sente. “Há dias em que as saudades são tantas que o vou buscar mais cedo que o suposto… Minutos que compensam fins de semana de trabalho”, confessou.

Além de João, de quatro anos, Maria Cerqueira Gomes também é mãe de Francisca, de 19 anos, que entrou na novela “Festa é Festa”, da TVI.

Recentemente, a apresentadora mostrou-se feliz ao receber um “miminho” do filho mais novo no Dia da Mãe.

“A minha mãe dá-me miminhos. Dá-me tudo o que eu quiser. A mãe compra brinquedos para mim. Faz as comidas preferidas. Eu gosto da mãe porque ela gosta de mim e dá-me beijinhos! João”, pode ler-se na carta escrita pelo mais novo.