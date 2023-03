Maria Cerqueira Gomes estará apaixonada por toureiro espanhol

A apresentadora da TVI Maria Cerqueira Gomes terá redescoberto o amor ao lado do famoso toureiro espanhol Cayetano Rivera.

A paixão poderá estar de novo no ar para Maria Cerqueira Gomes. A apresentadora da TVI estará a viver um romance com um famoso toureiro espanhol, garantem notícias chegadas do país vizinho.

Segundo a revista “Semana”, a paixão com Cayetano Rivera durará há já algumas semanas e terá surgido depois do famoso toureiro se ter separado da apresentadora Eva González.

A publicação espanhola, que faz capa com o alegado romance, garante, ainda, que Maria Cerqueira Gomes já foi apanhada com o novo amor em Sevilha, Espanha.

Recorde-se que a comunicadora do quarto canal separou-se de António Miguel Cardoso, com quem tem um filho em comum, João, de cinco anos.