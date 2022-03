Maria Cerqueira Gomes partilha foto rara do pai em dia de festa

Maria Cerqueira Gomes partilhou, esta segunda-feira, 29 de novembro, uma fotografia do seu pai, Manuel, para assinalar publicamente o aniversário do progenitor.

A apresentadora, de 38 anos, fez questão de publicar no InstaStories, ferramenta do Instagram, uma imagem do seu pai, com uma mensagem de parabéns.

“E este gato também está de parabéns! Parabéns, pai! Já te abraço muito”, escreveu na legenda.

A comunicadora da TVI aproveitou, de seguida, para almoçar com o aniversariante, tal como mostrou num vídeo divulgado. Nas imagens, pode ver-se Manuel Cerqueira Gomes a soprar as velas.

No pequeno ecrã, a profissional da estação de Queluz de Baixo pode ser vista no programa “Em Família”, ao lado de Rúben Rua. Recentemente, a dupla celebrou o primeiro aniversário do formato.