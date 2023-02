Maria Cerqueira Gomes garante que a filha, Francisca, está feliz com o namorado, Pierre Gasly

Maria Cerqueira Gomes garantiu que a filha, Francisca Cerqueira Gomes, está muito feliz com o namorado, Pierre Gasly. Por isso, a apresentadora garantiu estar bem.

A apresentadora contou, durante a gala dos 30 anos da TVI, que a jovem manequim está muito bem na vida amorosa. A comunicadora assegurou que fica bem com a felicidade da filha.

“Tem namorado e está feliz. E eu desde que ela esteja bem também estou, daí este meu sorriso”, contou.

A comunicadora revelou ainda, em conversa com a “TV Guia” no evento de celebração do quarto canal, que já conheceu o piloto francês de Fórmula 1.

Na primeira semana deste mês, a filha de Maria Cerqueira Gomes celebrou os 27 anos do companheiro. “Os 27 da minha melhor companhia. Feliz aniversário, chato”, escreveu Francisca Cerqueira Gomes.

Em dezembro do ano passado, após oito meses de namoro, a também modelo publicou a primeira fotografia ao lado do companheiro. Na fotografia publicada no InstaStories, a intérprete aparece abraçada ao atleta.