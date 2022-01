Maria Cerqueira Gomes lembra “ano difícil” ao lado de Manuel Luís Goucha

Maria Cerqueira Gomes lembrou, esta sexta-feira, 9 de abril, o “ano difícil” que viveu ao lado de Manuel Luís Goucha quando assumiu a condução do programa “Você na TV!” (TVI), em 2019.

A apresentadora esteve como convidada no programa “Goucha”. Durante a conversa com o comunicador, a profissional da estação de Queluz de Baixo lembrou o momento em que se mudou do Porto para Lisboa.

“Em Lisboa encontrei uma outra vida que desconhecia. Uma outra realidade, tive que me adaptar e demorei. Vivi um dos anos mais difíceis da minha vida ao teu lado”, confessou.

“Conhecemo-nos de frouxe. Quando estou nessas situações ligo o piloto automático e não me distraio, não perco o foco. Olhando para trás foi difícil, necessário e agora encontrei em Lisboa outras coisas”, prosseguiu.

Maria Cerqueira Gomes admitiu que a “coisa mais importante” foi saber o que queria para a vida.

“A coisa mais importante foi perspetivar e saber aquilo que verdadeiramente eu quero para a minha vida. Quero equilíbrio e paz. Quero ter os meus filhos por perto, isso foi mais o difícil”, assumiu.