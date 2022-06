Maria Cerqueira Gomes organiza festa de aniversário do filho antes da data

Maria Cerqueira Gomes organizou uma festa de aniversário para o filho mais novo, João, antes da data, uma vez que em agosto os colegas e amigos estão sempre de férias.

A apresentadora, de 39 anos, antecipou a celebração e organizou, esta terça-feira, 28 de junho, uma festa de final de ano letivo para o filho João se divertir com os amigos mais novos antes de estes irem de férias.

“O Joãozinho faz anos em agosto e estava sempre a pedir-me uma festa de anos, mas em agosto estão sempre os meninos de férias”, começou por explicar a comunicadora da TVI.

“Decidi antecipar e fazer uma festa de final de ano. Ele está a fazer um calendário há muitos dias. Todos os dias acorda às seis da manhã para riscar e perguntar quantos dias faltam para a festa. O dia chegou”, contou.

Além do filho mais novo, João, fruto da relação que teve com António Miguel Cardoso, Maria Cerqueira Gomes também é mãe de Francisca, que nasceu do relacionamento terminado com Gonçalo Gomes.

No pequeno ecrã, a comunicadora conduz o programa “Em Família”, ao lado de Rúben Rua, emitido durante as tardes de sábado, e o concurso de talentos para os mais novos “Uma Canção Para Ti”, com Manuel Luís Goucha, aos domingos à noite, ambos na TVI.