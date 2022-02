Maria Cerqueira Gomes dá os parabéns ao ex-companheiro por ter sido pai novamente

Maria Cerqueira Gomes deu os parabéns ao ex-companheiro, Gonçalo Gomes, por ter sido pai novamente a 4 de agosto.

A apresentadora do programa “Em Família” (TVI) fez questão de dar os parabéns ao ex-companheiro que foi pai, recentemente, fruto da relação do piloto com Mariana Pinto de Sousa.

Na publicação de Gonçalo Gomes nas redes sociais a anunciar a chegada da filha, a comunicadora da estação de Queluz de Baixo deixou uma breve mensagem. “Que lindas! Parabéns”, escreveu Maria Cerqueira Gomes.

A apresentadora e o piloto são pais de Francisca. Por sua vez, a comunicadora também é mãe do filho mais novo, João, que nasceu enquanto tinha uma relação com António Miguel Cardoso.