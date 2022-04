Maria Cerqueira Gomes partilha carta do filho mais novo: “Melhor dia do mundo”

Maria Cerqueira Gomes começou o dia dar melhor fama ao receber um miminho especial do filho mais novo, João, de quatro anos.

Com o Dia da Mãe a aproximar-se, a comunicadora foi presenteada, esta sexta-feira, 29 de abril, com uma carta ternurenta do seu filho.

A apresentadora partilhou o momento com os seus seguidores através de um InstaStories, ferramenta do Instagram.

“A minha mãe dá-me miminhos. Dá-me tudo o que eu quiser. A mãe compra brinquedos para mim. Faz as comidas preferidas. Eu gosto da mãe porque ela gosta de mim e dá-me beijinhos! João”, podia-se ler na carta.

Maria Cerqueira Gomes não conseguiu fiar indiferente ao presente do filho e escreveu: “Melhor dia do mundo”.

Recorde-se que a apresentadora tem ainda uma filha mais velha, Francisca, de 19 anos.