Maria Cerqueira Gomes partilha detalhes do aniversário do filho

Maria Cerqueira Gomes partilhou no seu perfil de Instagram alguns detalhes da celebração do aniversário do seu filho mais novo, João, de cinco anos.

“Dia feliz e já cheio de tradição PS: Não imaginam o sabor desta fruta que estivemos a apanhar”, garantiu a comunicadora.

De recordar que João é fruto da relação de Maria Cerqueira Gomes com António Miguel Cardoso. No entanto, a comunicadora é ainda mãe de Francisca, de 18 anos, que nasceu da relação anterior com Gonçalo Gomes.

De notar ainda que de acordo com a imprensa a apresentadora da TVI terá reatado a relação com António Miguel Cardoso e já vivem juntos.