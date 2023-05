Maria Cerqueira Gomes partilha fotos da entrada nos 40: “Mais do que feliz”

Maria Cerqueira Gomes festejou a entrada “nos entas” com uma festa onde contou com a presença de vários amigos.

Maria Cerqueira Gomes entrou nos 40 em grande estilo, prova disso são as fotografias partilhadas na sua conta de Instagram.

A apresentadora da TVI fez uma festa onde contou com a presença de alguns amigos e partilhou os registos: “Olá 40! Entrei nos entas com o pé direito”, referiu na legenda.

“Mais do que feliz! Obrigada a todos pelas mensagens e telefonemas… muitos por responder”, rematou.

Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes está a viver uma fase de novos desafios, tanto a nível pessoal como profissional.

A portuense abraça um novo projeto televisivo, com a estreia do programa “Casamento Marcado”, programada para este sábado, 3 de junho. Neste formato, “os solteiros são desafiados a cometer uma loucura: marcar a data de casamento antes de encontrarem o seu noivo/a”, lê-se no site da TVI, emissora detentora do programa.

Já a nível pessoal, Maria Cerqueira Gomes encontra-se a viver um novo amor junto do toureiro Cayetano Rivera. Embora o casal seja bastante discreto, já não esconde a paixão, uma vez que se deixou fotografar no restaurante “Solar dos Presuntos”, em Lisboa.