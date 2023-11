Maria Cerqueira Gomes partilha novos registos no Rio de Janeiro

De passeio pela “cidade maravilhosa”, Maria Cerqueira Gomes partilhou novas imagens no Rio de Janeiro.

Maria Cerqueira Gomes tem passeado pelo Rio de Janeiro, na companhia da irmã, Pipa. A apresentadora já visitou o Jardim Botânico da cidade carioca, assim como assistiu aos ensaios para o Carnaval do próximo ano. Além disso, também se encontrou com Rita Pereira, que se encontra na cidade a gravar o remake de “Dona Beija”.

Nas redes sociais, o rosto da TVI voltou a partilhar novos registos do que tem andado a fazer. Entre praia, samba e passeios, Maria tem aproveitado o que a “cidade maravilhosa” tem para oferecer.

“Noutra vida fui daqui! Venho recarregar energias, dar mergulhos no mar, comer e beber água de coco até mais não! Vim sempre ao Rio com irmãs do coração, mas desta vez vim com a irmã de sangue. Obrigada pela companhia boa Pipa. És linda!”, escreveu na legenda.