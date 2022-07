Maria Cerqueira Gomes partilha retrato ternurento com o filho

Maria Cerqueira Gomes derreteu o coração dos seguidores quando, esta terça-feira, 12 de julho, partilhou algumas imagens junto do filho mais novo.

A apresentadora, de 39 anos, publicou alguns registo fotográficos no seu perfil de Instagram e garantiu: “Não tenho memória de fim da tarde como este no Porto. Só mel nestas bandas…”.

Recorde-se que o menino, de cinco anos, é fruto da relação que a comunicadora manteve com António Miguel Cardoso. Maria Cerqueira Gomes é ainda mãe de Francisca, de 18 anos, que nasceu do relacionamento antigo com Gonçalo Gomes.

Atualmente, a comunicadora conduz, ao lado de Manuel Luís Goucha, o programa “Uma Canção para Ti”, todos os domingos à noite, na TVI.