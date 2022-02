Maria Cerqueira Gomes passeia pelas ruas de Amesterdão

Maria Cerqueira Gomes está de férias em Amesterdão, nos Países Baixos, e tem partilhado com alguns momentos com os seus seguidores nas redes sociais.

A apresentadora, de 38 anos, aproveitou uns dias longe do trabalho para fazer uma viagem cheia de boa disposição com várias amigas, tal como demonstrou no perfil da rede social Instagram.

“Adorável Amesterdão”, legendou a comunicadora.

No entanto, nem tudo tem sido tranquilo e um pequeno percalço aconteceu com uma amiga da profissional da estação de Queluz de Baixo.

“Nota: Não identifico a amiga que se ‘esbardalhou’ de bicla… porque sou amiga do amigo!” brincou.

Na secção de comentários do “post” existiu uma internauta que se mostrou preocupada com a amiga de Maria Cerqueira Gomes e a apresentadora da TVI fez questão de revelar que não passou de um susto.