Maria Cerqueira Gomes reage às críticas após filha ser vacinada contra a covid-19

Maria Cerqueira Gomes reagiu às críticas de que a sua filha mais velha, Francisca, foi alvo depois de as duas terem sido vacinadas contra a covid-19.

A apresentadora e a jovem atriz revelaram que foram vacinadas contra o novo coronavírus nas redes sociais. Contudo, houve diversos internautas que insultaram Francisca Cerqueira Gomes por, alegadamente, estar a receber a vacina por “cunha”.

“Como assim? A sua filha tem mais de 37 anos para ser vacinada? Das duas umas, ou tem algum problema de saúde ou foi cunha. Mais noção… Existem profissionais de saúde que não foram vacinados porque não têm mais de 37 anos”, escreveu um cibernauta.

Perante as críticas, a profissional da TVI fez questão de esclarecer o sucedido numa resposta que partilhou no InstaStories.

“Ontem, na cidade do Porto e noutras cidades do norte, abriram ao final do dia duas horas para pessoas a partir dos 18 anos… Podíamos aparecer sem marcação para se tentar controlar a quarta vaga. Eu fui vacinada, a minha filha também… como todos os outros que souberam e tiveram horas como nós à espera da oportunidade”.

No final, Maria Cerqueira Gomes elogiou a filha por manter a postura apesar dos comentários negativos.

“Para terminar o assunto… Tenho de dar os parabéns à Francisca pela capacidade na gestão das suas redes. Foi insultada várias vezes desde ontem porque foi vacinada! Parabéns, filha, pela postura. És linda”, escreveu.