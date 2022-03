Maria Cerqueira Gomes revela detalhes da festa de aniversário

Maria Cerqueira Gomes revelou as primeiras fotografias da festa de aniversário organizada esta sexta-feira, para celebrar os 38 anos.

A atriz completou 38 anos esta sexta-feira, 28 de maio, e, depois de ter assinalado a data no Instagram, decidiu festejar com um jantar com as amigas próximas, como a própria revelou nas redes sociais.

28.05.2021. O dia em que fui feliz desde que acordei até que adormeci. Obrigada a todos que fizeram o meu dia”, pode ler-se na publicação.

Na mesma publicação, a artista agradeceu ainda por todas as mensagens de felicitações que recebeu. “Beijos a todos os que me ligaram, enviaram mensagem e me abraçaram. Amei”, acrescentou.