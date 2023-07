Maria Cerqueira Gomes revela que o coração “está ótimo”

Maria Cerqueira Gomes, que reencontrou o amor ao lado de Cayetano Rivera, marcou presença na Festa de Verão TVI e revelou como está o coração.

Ao contrário do que é habitual, a Festa de Verão TVI decorreu no sábado, 1 de julho, no SUD, um restaurante na área de Lisboa.

Maria Cerqueira Gomes foi entrevistada pelo “Selfie” e quando questionada sobre como tem estado o coração, apesar de manter a descrição, revelou: “Está ótimo”, referindo-se ao novo relacionamento que vive com o toureiro Cayetano Rivera.

De vestido azul metalizado, Maria Cerqueira Gomes roubou a atenção dos espectadores e mostrou-se bastante animada.

Recorde-se que o namorado da apresentadora do programa “Em Família” já pisou solo português. O casal deixou-se fotografar no conhecido restaurante da Baixa Lisboeta “Solar dos Presuntos”.

Recentemente, Maria Cerqueira Gomes passou muito perto do rei Carlos III e da rainha consorte Camilla. A apresentadora desfilou na corrida de cavalos Royal Ascot, perto de Londres, em Inglaterra, um dos eventos mais exclusivos da capital britânica.