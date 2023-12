Maria Cerqueira Gomes sobre Cláudio Ramos: “Envelheceu melhor que o vinho do Porto”

Maria Cerqueira Gomes mostrou-se ao lado de Cláudio Ramos para celebrar o seu aniversário e dedicou algumas palavras ao apresentador.

Aos poucos, Cláudio Ramos tem comemorado o seu aniversário com diferentes pessoas. Recentemente, foi com Maria Cerqueira Gomes, que faltou à sua festa de anos por estar de viagem com o namorado.

Após o jantar a dois, a apresentadora dedicou uma publicação nas redes sociais ao apresentador. “24 horas muito intensas que foram partilhadas com alguém que a televisão me deu de presente. O Cláudio Ramos fazia parte da minha vida antes de eu fazer parte da dele”, começou por escrever.

“Sempre me fez rir e a sua sinceridade sempre me fez bem. Pragmático, maldisposto e muito divertido. Não é de todo perfeito e isso torna-o irresistível. Envelheceu melhor que o vinho do Porto e está disponível para o amor. E ele merece uma história com final feliz”, disse.

“É esse o meu desejo para os 50 que começaram em novembro. Adoro-te Cláudio. E este post é teu”, terminou.