Maria Cerqueira Gomes sobre Ruben Rua: “Foi gozado como eu também já fui”

Maria Cerqueira Gomes esteve à conversa com a imprensa e abordou a forma como Ruben Rua foi alvo de piadas no podcast “Extremamente Desagradável”, de Joana Marques.

A apresentadora, de 38 anos, aproveitou para falar sobre as piadas feitas pela humorista Joana Marques que, nos últimos tempos, tem dado algum foco ao manequim portuense.

“Adoro a Joana Marques, acho que ela tem um humor fantástico. O Rúben Rua foi gozado, como eu também já fui gozada. Acho que a Joana Marques é hilariante, eu adoro-a”,disse.

Recorde-se que após ter sido referido no podcast da radialista, o modelo fez uma publicação onde mostrava o seu desagrado com a situação. Mais tarde, também Luciana Abreu mostrou o seu apoio ao também apresentador quando deixou uma mensagem em direto no “Domingão” a Joana Marques.