Maria Cerqueira Gomes veste o fato de banho e aproveita manhã na praia

Maria Cerqueira Gomes aproveitou a manhã desta quinta-feira, 7 de julho, para apanhar banhos de sol na praia e desfrutar das temperaturas altas que se fizeram sentir no Porto.

A apresentadora, de 39 anos, mostrou que a sua rotina não é só trabalho. Antes dos compromissos, a comunicadora vestiu o fato de banho e foi até à praia para dar um mergulho.

“Manhã muito bem aproveitada! Passeio, mergulho (sim, no Porto) e míni porque as amigas não brincam em serviço, não é, Rafaela?” escreveu na legenda a profissional da TVI.

Recentemente, Maria Cerqueira Gomes organizou uma festa para antecipar o aniversário do filho mais novo, João, porque por norma quando o mais novo celebra a data os amigos estão de férias.

“O Joãozinho faz anos em agosto e estava sempre a pedir-me uma festa de anos, mas em agosto estão sempre os meninos de férias. Decidi antecipar e fazer uma festa de final de ano”, explicou.

Além do filho mais novo, fruto da relação que manteve com António Miguel Cardoso, a apresentadora também é mãe de Francisca, que nasceu do antigo relacionamento com Gonçalo Gomes.

No pequeno ecrã, a comunicadora conduz o programa “Em Família”, ao lado de Rúben Rua, emitido durante as tardes de sábado, e o concurso de talentos para os mais novos “Uma Canção Para Ti”, com Manuel Luís Goucha, aos domingos à noite, ambos na TVI.