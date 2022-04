Maria João Abreu agradece “palavras de carinho e conforto” após a morte do pai

Semanas depois da morte do pai, a atriz agradeceu nas redes sociais pelas mensagens de apoio que recebeu.

A propósito das diversas mensagens que recebeu quando anunciou publicamente a morte do pai, Maria João Abreu, de 56 anos, agradeceu a todos os que enviaram “palavras de carinho e conforto” numa publicação no Instagram, esta quinta-feira, dia 3 de dezembro.

“Li todas as palavras de carinho e conforto. Senti todos os abraços, todo o amor. Na incapacidade de agradecer individualmente, expresso aqui a minha gratidão”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que o pai da atriz foi diagnosticado com um cancro no pulmão, há um mês e meio. No entanto, morreu devido a complicações causadas pela covid-19.

A artista adiantou ainda que ela e o marido, João Soares, também testaram positivo ao vírus.