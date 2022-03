Maria João Abreu despede-se das gravações de “Golpe de Sorte”

Maria João Abreu despediu-se, esta quarta-feira, do elenco de “Golpe de Sorte” com o fim das gravações da série da SIC.

A atriz, que interpretou a protagonista “Maria do Céu” na trama, revelou, no perfil de Instagram, que as gravações da quarta temporada do projeto da estação privada terminaram.

“Findas as gravações de ‘Golpe de Sorte’ sinto-me a gravitar. Ainda durmo, ainda sonho, ainda deambulo com a Maria do Céu. Está-me cravada até ao tutano! Cada respiração leva-me até ela”, confessou.

No momento da despedida, a intérprete leva consigo o “cheiro e o toque” das pessoas com quem trabalhou. “Trago comigo toda a família Golpe de Sorte. Sinto-lhes o cheiro, sinto-lhes o toque!”

“É sempre um ‘até já’ na certeza de um reencontro breve e profundo! Obrigada por tanta cumplicidade mas acima de tudo muito amor”, rematou.

Lembre-se que também José Raposo, Dânia Neto e Raquel Tavares assinalaram o fim das gravações da série.

LEIA TAMBÉM: