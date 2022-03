Maria João Abreu: “Faz mais sentido do que nunca festejar o 25 de Abril”

Após a polémica sobre o modelo das celebrações oficiais na Assembleia da República, Maria João Abreu diz que “faz mais sentido do que nunca” celebrar os 46 anos da revolução de 25 de Abril.

Com Portugal em Estado de Emergência e com a população a seguir as indicações de quarentena para prevenção da Covid-19, a atriz revelou ser a favor das celebrações do 25 de Abril, sobretudo nesta fase em que há restrições de circulação em espaços e vias públicas.

“Ainda que fechada em casa, hoje faz mais sentido do que nunca festejar 25 de Abril”, afirmou a intérprete no perfil de Instagram, declamando ainda, posteriormente, um poema de Miguel Torga intitulado “Liberdade”.

Recorde-se que Filomena Cautela também abordou publicamente a mesma polémica referindo-se ao assunto indiretamente e defendendo que se deve celebrar o 25 de Abril “sempre”.

