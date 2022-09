Maria João Bastos e Iva Domingues sensuais na piscina

Maria João Bastos e Iva Domingues terminaram as férias juntas e publicaram uma foto repleta de sensualidade na piscina.

Amigas próximas, Maria João Bastos e Iva Domingues partilharam as férias e, neste fim de semana, publicaram uma foto juntas na despedida do descanso.

Os fãs repararam rapidamente na sensualidade das amigas. “Lindas”, “maravilhosas” ou “divinas” foram alguns dos elogios.

“A Maria João é uma daquelas amigas raras, que encontramos poucas vezes na vida.

Tenho uma grande admiração, carinho, e respeito, pela mulher extraordinária que é.

Inteligente, com um sentido de humor muito acima da média, é inspiradora, confiável, talentosa, divertida, elegante, bem educada, boa pessoa, com o coração no sítio certo”, elogiou Iva Domingues.

“A nossa amizade já tem alguns anos, e gosto de dizer que a nossa relação aconteceu tal como quando adormecemos: primeiro devagar… depois, de uma só vez!

E por isso mesmo, gosto tanto dela”, rematou a repórter.

Maria João Bastos retribuiu o elogio. “Ohhh minha princesa! Foi tão mas tão bom fazer esta viagem contigo! Obrigada minha querida amiga sereia, love you”, escreveu a atriz nas redes sociais.