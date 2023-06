Maria João Bastos envolvida em tiroteio no Brasil: “Bati no assaltante”

Maria João Bastos esteve à conversa com Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura na qual revelou que foi assaltada no Brasil.

Maria João Bastos foi convidada da rubrica “Cara Podre”, na qual Rodrigo Gomes questionou: “Qual o maior susto que já apanhaste em viagem?”.

O que os locutores, Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura, não esperavam era que a atriz lembrasse que foi assaltada no Brasil, enquanto desfrutava ao lado das amigas Margarida Vila-Nova e Helena Laureano.

“Fui assaltada no Brasil com direito a tiroteio e um grande filme. Eu estava com a Margarida Vila-Nova e a Helena Laureano a tomar um café e fomos abordadas por dois indivíduos com armas, mas ela não perceberam”, explicou.

“Eles apontaram a arma a mim, um do lado e o outro atrás, e eles continuaram na conversa, eu a tentar negociar com eles e, quando puxaram as malas, fui atrás deles. Erro. Instinto, mas erro total”, acrescentou.

“Há um segurança que estava à porta de uma galeria, mesmo ao lado do café onde estávamos, que consegue apanhar o segundo [assaltante] e eu fiquei ali de volta do segundo a tirar a mala, bater-lhe e não sei o quê, quando o outro volta, dispara e acertou no coitado do segurança que me estava a ajudar”, concluiu.