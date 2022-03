Maria revela: “Sinto que a minha mãe nunca me amou”

A noite de domingo, 6 de março, ficou marcada pelas revelações difíceis de Maria na sua “Curva da Vida”, no “Big Brother Famosos”, na TVI.

A jovem, de 20 anos, recordou a sua infância e a relação complicada com a mãe. A influenciadora digital começou por lembrar a ligação com a religião: “O meu sentido da vida era Jesus”.

De seguida, a concorrente falou sobre a progenitora: “A minha mãe deixou de ser fisioterapeuta para trabalhar no talho do meu pai. Foi muito difícil para ela e eu percebo. Começaram a partir pratos, aconteciam coisas um bocado más. Sinto que a minha mãe nunca me amou e ela refletiu sempre em mim aquilo que se calhar não conseguiu”.

“Era mesmo um anjinho até realmente me revoltar. A minha mãe dizia que eu não era normal, nunca me aceitou como era. Fazia-me sentir mal, é das pessoas que mais me magoou no meu crescimento, mas ainda assim amo-a”, contou.

No que ao pai diz respeito, Maria afirmou que é a “pessoa que mais a ama, mas em alguns momentos acabava por lhe bater”.

A “TikToker” abordou ainda a depressão: “Comecei a ficar com uma depressão no 5º ano, que foi quando tive anorexia. Queria-me destruir, tornei-me assim porque só queria ser feliz”.

“Depois tinha um lado às escondidas em que era feliz, decidi começar a fazer vídeos para o Youtube aos 18 anos”, contou referindo que as redes sociais eram o seu refúgio.