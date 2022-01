Maria Rueff celebra aniversário de Herman José com dedicatória

View this post on Instagram

19 de Março de 2020, primeiro dia de Portugal em excepcional Estado de Emergência. Dia também do aniversário do MAIOR do nosso habitual Estado de Graça-Herman José! Parabéns dados à distância que a saúde impõe, com o fim de proteger um dos nossos bens mais preciosos, o teu Humor. Cá por casa, conto os dias para voltar para o teu lado, para rirmos juntos. Até porque nestes tempos difíceis também precisa de rir quem faz rir os outros. Mando-te ânimo para que te mantenhas inspirado preparando o regresso , com a certeza que ele virá…e muitos beijos virtuais, sem goticulas, sem contágio, mas com o amor de sempre! Da tua, “Primeira Palhaça”