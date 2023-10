Maria Rueff elogia “O Tal Canal”: “Revolucionou o humor em Portugal”

No dia em que “O Tal Canal” celebra 40 anos, Maria Rueff fez um elogio público ao programa de Herman José.

Sucedem-se os parabéns aos 40 anos de “O Tal Canal”. Agora, é Maria Rueff a elogiar o programa e o mentor, Herman José.

“Tinha 11 anos quando estreou ‘O Tal Canal’ que hoje faz 40. O programa que revolucionou o Humor em Portugal!”, afirmou a atriz nas redes sociais.

“Todos os dias agradeço ao @herman.jose.oficial o privilégio de me ter escolhido para estar ao seu lado, mas hoje quero agradecer-lhe não por estar no palco, mas no público que com ele aprendeu uma maneira nova de rir!”, acrescentou.

“Ah que felicidade Portugal ter este génio!”, notou.

“PS – Nas minhas mãos uma das maiores preciosidades de ‘O Tal Canal’ – o ‘Diário de Marílu‘ (o que eu tentei o truque da folha a despegar-se dos dedos para impressionar amigos na escola… só hoje percebi que era feito com pastilha elástica”, concluiu Maria Rueff.