Maria Sampaio aproveita as primeiras férias em família

A atriz Maria Sampaio usou as redes sociais para mostrar imagens das primeiras férias em família, com o marido e a filha.

Há férias que são muito esperadas. E Maria Sampaio mostrou que realmente aguardava por esse tempo “merecido”.

Nas redes sociais, a atriz partilhou, esta quarta-feira, os primeiros registos dos momentos de descanso com a família, o marido e a filha. Maria mostrou um álbum de fotografias com imagens da pequena Caetana, do marido, do casal, da família junta e do local onde estão a aproveitar as férias.

“Finalmente as tão merecidas primeiras férias de verão a três!”, começou por escrever na publicação do Instagram.

“Adoramos estar entre família e amigos, mas é tão importante termos tempo de qualidade a sós! Só ‘nós’! Esta a ser bom demais! Voltámos a namorar”, contou.

Além das férias em família, a atriz revelou o que pretende fazer a seguir. “Próximo challenge, fim-de-semana só os papis nem neném! Não sei quando mas há-de acontecer”.

Maria Sampaio está a aproveitar do sol e do descanso com o marido, Gonçalo Cabral, e a filha de ambos, Caetana Luís, de oito meses.