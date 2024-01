Maria Sampaio desabafa: “A maioria das mulheres grávidas e em pós-parto têm muito medo de perder os seus trabalhos”

Nas redes sociais, Maria Sampaio desabafou e comentou as palavras de Mafalda Castro sobre a vida profissional durante a gravidez.

Mafalda Castro esteve, esta quinta-feira, 4 de janeiro, no “Dois às 10”, no qual esteve à conversa com Cristina Ferreira e elogiou-a pela preocupação que a diretora de entretenimento e ficção da TVI teve com a recente gravidez da apresentadora.

“Há tantas mulheres que não têm a sorte de ter uma chefe assim. As pessoas não têm noção do quanto importante isto é. Há mulheres que são despedidas porque estão grávidas, que veem a carreira delas ser posta em causa. Se eu nunca tive medo, foi graças a ti e graças à forma como me trataram”, disse Mafalda.

Nas redes sociais, Maria Sampaio comentou as palavras da apresentadora, deixando um desabafo.

“Infelizmente, isto que a Mafalda Castro fala é mesmo um privilégio, porque a maioria das mulheres grávidas e em pós-parto, principalmente com trabalhos precários, têm muito medo de perder os seus trabalhos, ou os seus lugares, ou o que construíram até essa data”, escreveu.