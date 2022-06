Maria Sampaio fala sobre mudanças do corpo na gestação: “Estou uma Kim Kardashian grávida”

Grávida pela primeira vez, Maria Sampaio recorreu às redes sociais para falar sobre as mudanças que o seu corpo tem passado.

A atriz fez um conjunto de partilhas no InstaStories, ferramenta do Instagram, em que revela estar “inchada” e a sentir-se uma verdadeira “Kim Kardashian grávida”.

“Adoro o meu scroll – eu grávida depois de três anos de hormonas. Inchada até ao dedo mindinho, sem poder treinar e só me aparecem grávidas fit, sem um pingo de inchaço. Podem, por favor, enviar-me fotos de grávidas a rebolar?”, começou por escrever.

“Hoje as minhas sandálias não entram no pé”, disse ainda. “Hoje percebi que estou uma Kim Kardashian grávida, sem injeções no rabo, mas com rabo que parece que tenho mais um bebé lá dentro. Também sinto que tenho mamas até ao pescoço”, acrescentou.

“Kim Kardashian, ‘miga’, liga-me. Junta-te ao nosso grupo. Nem acredito que a única influencer que me representa grávida és tu, ‘miga’”, disse em tom de brincadeira.

Contudo, Maria Sampaio garante sentir-se “linda e maravilhosa”. “Inchada mas feliz e gostosa”, afirmou.

A intérprete deixou ainda um alerta: “Migas grávidas fit que não comem hidratos, nada contra, só preciso de outra realidade aqui na minha rede, só para me sentir acompanhada”.

Recorde-se que o bebé que Maria Sampaio está à espera é fruta da sua relação com Gonçalo Cabral.