Maria Vieira comenta separação de Catarina Furtado e chama-a de “lambisgóia”

Maria Vieira voltou às críticas. A atriz recorreu às redes sociais para comentar a separação de Catarina Furtado e João Reis e insultou a apresentadora.

Maria Vieira tem utilizado as redes sociais para se pronunciar sobre alguns assuntos. Após ter criticado Cristiano Ronaldo e Manuel Luís Goucha, que até mereceu uma resposta por parte do apresentador, Maria Vieira lançou “farpas” a Catarina Furtado.

Quando a atriz soube da separação de Catarina Furtado e João Reis, recorreu ao Twitter para comentar a situação, com referência a alguns dos adjetivos utilizados por Manuel Luís Goucha para a caracterizar.

“A Furtado que é do amor e muito boazinha, fofinha, queridinha e bonitinha separou-se do marido; já eu que sou muito má, azeda, seca, feia, racista, ‘fassista’, homofóbica e xenófoba continuo muito bem casada com o meu querido e amado marido (que não é de Estocolmo) há já 38 anos”, escreveu.

Num outro “tweet”, Maria Vieira atacou João Reis e insultou a apresentadora do “The Voice Portugal”: “Olhe que esse cromo [João Reis] não é melhor que a lambisgóia que o largou! Há uns tempos, ele deu uma entrevista a dizer que as pessoas precisavam de empobrecer para que o mundo respirasse melhor mas que se saiba ele não dispensou nada do bolso dele”.