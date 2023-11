Mariah Carey é “descongelada” e diz que está na hora do Natal

Mariah Carey foi “descongelada” de um grande bloco de gelo para anunciar que a época natalícia está a chegar.

O Halloween já passou. Logo, com a chegada de novembro, a época natalícia começa a aproximar-se. E foi exatamente essa mensagem que Mariah Carey passou com o vídeo que partilhou nas redes sociais.

A cantora, que detém uma das mais famosas músicas de Natal, “All I Want for Christmas is You”, anunciou a chegada da época festiva.

No vídeo, a intérprete surge num cofre que, quando aberto, mostra a artista presa dentro de um bloco de gelo. Mariah Carey começa a ser descongelada por alguns ajudantes com secadores de cabelo. Assim que está fora do bloco de gelo, a cantora diz “Está na hora” e a sua música natalícia começa a tocar. Logo, o cenário muda. A artista aparece a brincar na neve, entre presentes e árvores de Natal.