Mariana Alvim de férias em Porto Santo: “Portugal é de facto maravilhoso”

A locutora Mariana Alvim está de férias em Porto Santo com a família e partilhou alguns momentos nas redes sociais.

Mariana Alvim aproveitou as férias para descansar uns dias em Porto Santo com a família e recorreu às redes sociais para deliciar os fãs com algumas fotografias das paisagens: “Portugal é de facto maravilhoso! E Porto Santo é prova disso. Férias em família”, escreveu na legenda.

Mais tarde, a locutora partilhou alguns momentos dos filhos: “Não tenho de pensar no jantar, ninguém anda às turras, não tenho frio e estou rodeada dos meus homens, que vão ganhando alguma independência”.

“Isto, para mim, são as férias perfeitas”, rematou.

Na caixa de comentários, os cibernautas aproveitaram para desejar boas férias: “Boas férias Mariana e para os teus homens também beijinhos aproveita bem o descanso”, “boas férias Mariana divirtam-se” e “beijos querida família” são alguns dos exemplos.