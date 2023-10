Mariana Duarte, ex-concorrente de “O Triângulo”, submeteu-se a uma cirurgia estética

Conhecida por ter participado no “reality show” “O Triângulo”, Mariana Duarte submeteu-se a uma cirurgia estética e partilhou a novidade com os seguidores.

Foi no “reality show” da TVI “O Triângulo” que Mariana Duarte ganhou visibilidade. Agora, a influenciadora digital submeteu-se a uma cirurgia estética e partilhou a novidade com os seguidores.

“Sim, ‘meti mamas’ usando a gíria ou o calão como lhe queiram chamar… Usei o meu livre arbítrio de forma voluntária e totalmente consciente. Felizmente tenho poder no que toca a qualquer alteração/mudança que quero realizar no meu corpo e sou responsável por esse mesmo feito. Cabe-me decidir a forma como me pretendo olhar ao espelho… Podem dizer que é clichê, que é futilidade, mas quem são vocês para julgar o que o outro decide fazer com a sua forma física?”, escreveu.

“Infelizmente, vivemos num país onde somos julgados por tudo e por nada. Quase que necessitamos de pedir validação para agirmos em conformidade com aquilo que queremos e sentimos. Não é razoável! Há mulheres que se submeteram a cirurgias estéticas e escondem nas do mundo com medo que o ‘povinho’ venha criticar e julgar”, acrescentou.

“Só vejo gente infeliz e vazia a destilar ódio, pelo simples facto de não conseguirem alcançar o que os demais conseguem. Não é sorte, tudo requer algum tipo de sacrifico. Lá por não estar visível a olho nu não significa que não exista! Sejam felizes”, rematou.