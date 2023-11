Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, deu à luz em casa

Foi através das redes sociais que Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, compartilhou o nascimento do quarto filho, fruto da relação com Badarik González.

Mariana Maffeis, filha da apresentadora brasileira Ana Maria Braga, deu as boas-vindas ao quarto bebé em casa. Nas redes sociais, Mariana partilhou alguns registos do nascimento da filha e deixou uma mensagem na legenda.

“Nascer no mundo; quanta coragem. (…) Seja muito bem vinda filha minha; já amparada pela energia dos seus que são muitos. Chegou no conforto de casa, numa madrugada escura, calma e serena; cheia de estrelas brilhantes a te saudar e zelar. Chegou a bebé, mágica, como todas nós mães insistimos em sentir em verdades tornadas indeléveis pelos instantes desdobrados no tempo infinito e cravejados na malha espiritual que é fundamento de tudo o que é real”, escreveu.

“Nascer é estar em corpo e espírito; coragem pura. (…) Que estas imagens sensíveis, feitas pela meu companheiro de vidas BadArik, pai de dedicação ímpar, ajude a estarmos sempre em união com o sacro mistério; que as famílias possam sempre celebrar o divino que nos é presenteado no viver com a autonomia e soberania de nos sabermos responsáveis por nossas escolhas, a cada mínimo instante”, acrescentou.

“Sejamos todos abençoados e iluminados. Que cada consciência humana seja presente de si. Que a cada passo possamos meditar em nossas funções transcendentais de labor, união e expansão evolutiva. Bem-vinda bebé linda!!”, rematou.