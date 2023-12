Mariana Monteiro assiste a debates sobre direitos humanos no Parlamento Europeu

Mariana Monteiro viajou até Estrasburgo para assistir a um debate no Parlamento Europeu sobre direitos humanos.

Mariana Monteiro viajou para França. A atriz esteve no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a assistir a debates sobre direitos humanos.

“Últimos registos de uma semana que ficará guardada, para sempre, na minha memória.

Obrigada ao @europeanparliament e ao @parl.europeuportugal, pelo convite e por me dar esta oportunidade de assistir a tantos debates sobre direitos humanos, de contactar com pessoas de diferentes países, com distintos backgrounds, mas com vontades e valores tão semelhantes”, disse nas redes sociais.

“Obrigada também por assistir à entrega do #sakharovprize, que este ano foi entregue em homenagem a Masha Amini e ao Movimento ‘Woman, Life, Freedom’ no Irão, aqui representado por três mulheres que são a prova viva de muita luta, persistência e coragem”.

“Que possamos reconhecer os nossos privilégios, nunca os dando como adquiridos.

Foi uma semana intensa mas que me ensinou muito”, rematou Mariana Monteiro.