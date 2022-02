Mariana Monteiro exibe-se em roupa interior e famosos ficam rendidos

Mariana Monteiro despiu-se, esta quinta-feira, 5 de agosto, para uma produção fotográfica ficando de roupa interior. A atriz deixou rendidos os famosos que não resistiram em elogiar a sua forma física.

A intérprete está afastada do pequeno ecrã desde que terminou as gravações da novela “Terra Brava”, da SIC. Por isso, a artista vai aceitando alguns trabalhos profissionais longe da representação.

A profissional da estação de Paço de Arcos partilhou o resultado final de uma sessão em que aparece apenas de roupa interior preta.

Catarina Gouveia, Filipe Gonçalves, Liliana Santos, Helena Costa, Sara Matos e Oceana Basílio foram algumas das caras conhecidas que reagiram, de forma repentina, ao corpo de Mariana Monteiro.

Depois de ter passado pela Turquia com algumas amigas, a atriz está de férias em Espanha, nomeadamente, em Menorca. A intérprete tem aproveitado as redes sociais para partilhar estes dias de descanso na praia com os seguidores.