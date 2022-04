Mariana Monteiro toma duche na autocaravana e Internet vai “abaixo”

A Beatriz da novela da noite da SIC “Terra Brava” continua a viajar pela Costa Vicentina e, entretanto, parou para se refrescar. Com ela pararam as redes sociais.

Mariana Monteiro decidiu fazer umas férias diferentes. Depois de ter descansado no luxuoso hotel Hilton, no Algarve, a protagonista da novela da SIC “Terra Brava”, na qual desempenha o papel de “Beatriz”, pegou numa autocaravana e foi conhecer melhor a Costa Vicentina, no Alentejo.

Os seguidores têm mostrado curiosidade com o diário de bordo da atriz, que ficou conhecida nos “Morangos com Açúcar” (TVI), e esta sexta-feira foram surpreendidos com o duche (no exterior) de Mariana Monteiro, dona de uma forma física invejável.

E foi aí que a Internet “parou” para ficar deslumbrada com a atriz: os comentários elogiosos sucederam-se e até as amigas de Mariana Monteiro quiseram comentar a imagem: “Que maravilha!” exclamou Teresa Tavares. “Lovely”, referiu Helena Costa.