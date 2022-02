Mariana Pacheco assinala aniversário da “irmã” que a vida lhe deu: “Amo-te”

Mariana Pacheco assinalou, este domingo, 6 de fevereiro, o aniversário da “irmã” que a vida lhe deu e que lhe manda mensagens todos os dias.

A atriz, de 29 anos, fez questão de celebrar publicamente, no perfil de Instagram, o dia em que uma amiga de longa data completou mais um aniversário.

“A irmã que a vida me deu. Que me ensina a ser melhor todos os dias. Que diz que não se canta à mesa mas deixa-me cantar na mesma. Que ama incondicionalmente a família e os amigos e faz tudo por eles. Que odeia erros ortográficos. Que me manda mensagens todos os dias sem excepção. Que se tiver dez e alguém precisar de cinco, dá-lhes sete”, contou.

Seguiram-se mais elogios: “Que confia nas pessoas e salva animais. Que nunca se conforma e nunca pára de lutar. Que acha que o mundo pode ser um lugar melhor se todos fizermos um bocadinho mais. Que pede desculpa e agradece. Que chora a ver o ‘8 Mile’. Ou qualquer outro filme. Ou série. Ou o programa das manhãs”.

“Que acha que posso ensiná-la a cantar e a acertar nas notas. Que gosta de planear tudo ao detalhe e odeia surpresas. Que é a minha ‘party animal’. Que um dia me disse: “não te conheço mas acho que és uma pessoa fixe, queres vir trabalhar comigo para o Algarve?’. E nunca mais me largou. Parabéns! Amo-te”, rematou.