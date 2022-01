Mariana Pacheco despede-se da novela “mais divertida” que gravou

Mariana Pacheco despediu-se da novela “mais divertida” que gravou. A atriz não escondeu a nostalgia no momento do adeus a “Amor, Amor” (SIC).

Chegaram ao fim as gravações da novela da estação de Paço de Arcos e a atriz, de 29 anos, fez questão de agradecer ao diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, e à equipa com quem trabalhou.

“Terminámos hoje as gravações da novela mais divertida que eu já tive o prazer de fazer!” começou por confessar a intérprete no perfil de Instagram, com um conjunto de fotografias dos bastidores de “Amor, Amor”.

“É com todo o meu ‘amor, amor’ que agradeço a esta equipa e elenco maravilhosos por estes meses de tão boa energia, à SP Televisão por ter lidado connosco de forma tão humana no meio de uma pandemia, permitindo-nos trabalhar em segurança, à SIC e ao Daniel Oliveira pela oportunidade e desafio, à cidade de Penafiel por nos ter recebido tão bem, ao público que nos acompanha todos os dias e que vivem esta história connosco e a todos os que fizeram parte disto e que levo comigo no coração”, prosseguiu.

Perante este agradecimento público, Pedro Carvalho e Joana Aguiar, que também fizeram parte deste projeto da SIC, reagiram à mensagem de Mariana Pacheco.

O público pode acompanhar o trabalho da atriz com a personagem “Cátia Sousa” na novela “Amor, Amor”, emitida no terceiro canal após o “Jornal da Noite”.