Mariana Patrocínio agradece apoio da mãe para gerir creche

Mariana Patrocínio deixou um agradecimento público à sua mãe, que é o seu apoio na gestão da sua creche.

A irmã da apresentadora da SIC Carolina Patrocínio publicou uma imagem ao lado da progenitora e assinalou ainda o fim do ano letivo.

“Desde 2020 que me juntei à minha mãe para, com ela, gerir a Casa na Árvore. Apesar da educação ser para mim, na altura, um mundo desconhecido e, em boa verdade, muita coisa haver ainda por descobrir, a verdade é que corre no sangue da minha família há mais de 50 anos. Eu cresci a ouvir a minha avó falar apaixonadamente sobre educação”, começou por escrever.

“Hoje, como é o último dia deste ano letivo e o primeiro ano desde que entrei em que se viveu com ‘normalidade’ nas escolas, gostava de agradecer à minha mãe e avó por todos os ensinamentos que põem ao serviço destas crianças que são o nosso futuro mas também a todos os educadores, professores e auxiliares que preparam esta nova geração para cuidarem do nosso planeta. Muito Obrigada a todas as famílias que confiam em nós!”, rematou.