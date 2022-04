Mariana Patrocínio assume novo relacionamento amoroso

Depois de terminar o seu casamento com Alexandre Esteves de Oliveira, Mariana Patrocínio assumiu publicamente um novo relacionamento amoroso com Nuno Santana.

Após os rumores de que estaria num suposto namoro, apesar de estar em processo de separação, a irmã da apresentadora Carolina Patrocínio confirmou, no perfil de Instagram, que está numa nova relação.

Mariana Patrocínio assumiu que está num relacionamento com o empresário Nuno Santana após ter partilhado uma fotografia de ambos, de mãos dadas, durante as férias em Areias do Seixo.

A irmã da apresentadora esteve envolvida numa polémica com o ex-marido, o advogado Alexandre Esteves de Oliveira, que admitiu estar indignado com o novo namoro. O ex-casal está em processo de separação após dez anos de casamento.

Mariana Patrocínio e Alexandre Esteves de Oliveira têm três filhos, Mateus, de oito anos, Pureza, de sete, e Mariana, de dois.