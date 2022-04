Mariana Patrocínio mostra vídeo ternurento do avô a tocar piano

Mariana Patrocínio aqueceu o coração dos seus seguidores esta quinta-feira, 7 de outubro, ao partilhar um vídeo do seu avô a tocar piano com o neto.

Durante o vídeo, partilhado no seu perfil de Instagram, é possível ver que Vasco Viera de Almeida toca uma música a pedido do seu neto, Mateus, de nove anos.

“Desde janeiro que o meu avô não tocava piano, dos maiores prazeres que tem na vida. A pedido ingénuo do Mateus tocou para ele, uma música que escreveu e lhe dedicou”, escreveu.

Rapidamente a caixa de comentários encheu-se com mensagens dos internautas.

“Emociona e arrepia e a mão do Mateus a abraçar o Avô é de fica mesmo com a lágrima no olho”, “Adoro as festinhas ao avô!”, “Que maravilha. A magia das crianças” ou “Que ternura e que momento…”, são alguns dos comentários que se podem ler.

Mariana Patrocínio, de 36 anos, é ainda mãe de Pureza, de oito anos, e Mariana, de dois anos, frutos do casamento que teve com Alexandre Esteves Cardoso.