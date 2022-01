Marido de Carolina Patrocínio reage à gravidez: “Não vai ser fácil”

Gonçalo Uva reagiu à gravidez de Carolina Patrocínio, que espera o quarto filho em comum do casal.

Mãe de três meninas, a apresentadora do “Fama Show” anunciou, na terça-feira, que está grávida de um menino e o marido, Gonçalo Uva, não tardou em pronunciar-se sobre a experiência que lhe espera numa publicação no Instagram.

“Não vai ser fácil, mas vai valer a pena! Bebé a caminho”, escreveu o marido de Carolina Patrocínio na descrição de uma fotografia do casal.

A profissional da SIC mostrou-se ansiosa pelo nascimento do bebé e em êxtase por, finalmente, um rapaz juntar-se à família.

“Desde o verão a imaginar como será o nosso primeiro rapaz. Só me resta agradecer o quão surpreendente a minha vida tem sido nos últimos tempos Viver esta experiência pela quarta vez em cinco anos só me dá a certeza do quão forte, independente e segura a gravidez me torna”, escreveu na descrição de um conjunto de fotografias em que mostra a barriga de grávida, no Instagram.

Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva deram o nó em 2013 e têm três filhas em comum, Diana, de cinco anos, e Frederica, de três, e Carolina, de um.

