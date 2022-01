Marido de Helena Costa de quarentena após viagem

Helena Costa está sozinha com as filhas porque o marido está de quarentena, desde que regressou de uma viagem, devido à pandemia da Covid-19.

A seguir as indicações de prevenção contra coronavírus, a atriz revelou, na conta de Instagram, que, atualmente, vive “sozinha em casa” com as gémeas, Mercedes e Maria do Mar, de oito meses.

“A minha realidade tem sido eu sozinha em casa com as miúdas. O pai está de quarentena, isolado, num anexo”, afirmou a também “blogger”, adiantando que tem contado desde então com a ajuda da mãe.

“Ele veio do sábado passado de avião e não queremos correr qualquer tipo de risco. Estou cansada, mas estou, pelo menos, a salvaguardar que nada aconteça”, acrescentou Helena Costa.

Recorde-se que, no dia 1 de janeiro, Mercedes foi internada devido a uma bronquiolite. A bebé apenas conseguiu alta hospitalar dez dias depois.

