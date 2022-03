Marido de Maria João Abreu assinala um mês sem a atriz: “A dor aumenta e o amor permanece”

Maria João Abreu morreu há um mês no Hospital Garcia de Orta, em Almada, vítima de um aneurisma e o marido, João Soares, lembrou este domingo a atriz.

“Hoje, um mês depois da tua partida, é o dia do ‘teu’ santo. Dia de Santo António. Daquele a quem pediste o amor. A quem pediste o amor, sem saber que viria a ser eu. Daquele a quem te me entregou… Daquele que nos uniu… E me soprou com a maior das sortes: partilhar a vida contigo. Da forma intensa que ambos gostamos. A única que conhecemos e sabemos. E que sorte tive! Que sorte eu tive!”