Marido de Maria João Abreu: “Eras tu que me carregavas baterias que me renovavas a vida”

João Soares, marido de Maria João Abreu, lembrou, esta quarta-feira, a atriz que morreu a 13 de maio na sequência da rutura de um aneurisma cerebral.

O companheiro da intérprete mostrou-se nostálgico ao recordar, no perfil de Instagram, um do momentos que Maria João Abreu mais gostava: a ida à praia para apanhar banhos de sol.

“Meu amor tinhas ainda tanto Sol para apanhar. Se havia momento que fosse teu, apenas teu e exclusivamente teu, era aquele em que, com todo o cuidado, pompa e circunstância, estendias a toalha na areia seca da praia, soltavas as alças do biquíni (porque marcas nos ombros, nem pensar), e deitavas esse teu corpo lindo, a usufruir do sol, deixando a luz espalhar-se na pele. E depois, giravas sobre ti, para que o outro lado do corpo sentisse o mesmo… E nesses momentos eras apenas tu”, contou.

“Agora, com a tua partida e com a chegada dos dias cheios de luz, penso nisto. Em como esses momentos de paz te eram tão importantes. Em como era assim que recarregavas baterias. E te renovavas para a vida. Enquanto eu esperava ao teu lado, em silêncio (porque nem uma palavra proferias, para que não te distraísses desse momento tão teu), que te decidisses levantar e dar um mergulho. E lá ia contigo. Sempre”, prosseguiu.

“E o que o Sol te fazia a ti, tu fazias-me a mim. Eras tu que me carregavas baterias. Que me renovavas a vida. E que continuarás a fazer, mas uma outra forma, que terei ainda de descobrir. Que terei ainda de aprender a sentir. Porque eras, és e serás sempre o meu Sol”, concluiu.

Lembre-se que a atriz perdeu a vida depois de ter estado internada quase duas semanas no Hospital Garcia de Orta, em Alma.