Marido de Maria João Abreu homenageia atriz: “O riso da João”

O marido de Maria João Abreu, João Soares, recordou, esta terça-feira, 18 de maio, o riso da atriz numa homenagem nas redes sociais.

O músico fez um tributo à atriz, que morreu aos 57 anos, na sequência da rutura de um aneurisma. O companheiro da intérprete publicou, no perfil de Instagram, um vídeo no qual Maria João Abreu surge a brincar com os netos.

“O riso da João. Intensamente contagiante em qualquer situação que fosse, assumia um contorno celestial quando ao pé dos nossos netos. Nada, mas nada, mas mesmo nada neste mundo, lhe dava mais alegria do que proporcionar a estes dois meninos o riso e o bem-estar, sob que forma fosse”, contou.

“Que este riso jamais se perca nos corredores do tempo. Irá ficar, sempre e para sempre nas nossas memórias. Isso, é uma certeza. O riso da minha João. A avó dos meus netos. O amor da minha vida”, acrescentou.

Lembre-se Maria João Abreu perdeu a vida, na passada quinta-feira, 13 de maio, na sequência de uma rutura de um aneurisma cerebral, depois de ter estado internado quase duas semanas no Hospital Garcia de Orta, em Almada.